وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن صلاح أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الحالي، وذلك عقب محادثات جمعته بالمدرب يورغن كلوب.

وأضافت أنه بعد محادثاته مع كلوب أعرب صلاح عن استيائه، ورغبته في الرحيل لإدارة النادي، إلا أن مسؤولين كبار في النادي أقنعوه بالبقاء حتى نهاية الموسم، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الصحيفة الإسبانية.

وفي المقابل، وعد المسؤولون صلاح بتسهيل عملية انتقاله من النادي، في حال استمرت رغبته في الرحيل حتى شهر مايو المقبل.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، إذ سجل منذ وصوله إلى الفريق، قادما من روما في 2017، 66 هدفا خلال 97 مباراة.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت النجم المصري بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم، وهو ما يعني أن النادي الملكي قد يستهدف صلاح مجددا، خاصة مع عودة المدرب زين الدين زيدان، وسعيه لاستقطاب وجوه جديدة للفريق، لتحفيزه للعودة إلى مسيرة الألقاب الناجحة.

إلا أن انضمام صلاح لريال مدريد، يعني أنه سيلعب جنبا إلى جنب مع المدافع سيرجيو راموس، الذي كان سببا في إصابة "الفرعون" بكتفه، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وحرمانه من اللعب في جميع مباريات كأس العالم التي خاضتها مصر في روسيا خلال الصيف الماضي.