واعترف المدرب الإسباني بأنه يتملكه الفضول لرؤية أجواء الملعب في مباراة يحتاج خلالها الفريق للفوز بأكثر من هدف لمواصلة مشواره للفوز برباعية غير مسبوقة هذا الموسم.

وتتخذ جماهير سيتي موقفا من الاتحاد القاري وتطلق صيحات استهجان أثناء عزف نشيد البطولة قبل المباريات ويرجع ذلك جزئيا للغرامة المالية الضخمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة على النادي في 2014.

لكن غوارديولا يأمل أن تضع الجماهير هذا الأمر جانبا وتحضر للملعب بكثافة لمساندة الفريق مساء الأربعاء.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "في هذه المرحلة بدون الجماهير لا يمكن أن نتأهل لقبل النهائي. أتوقع ويتملكني الفضول بشدة لمشاهدة ردة فعل الجماهير غدا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "يشعر اللاعبون بالفخر بما قدموه طوال 20 شهرا ماضية. إنهم بشر ويمرون بلحظات سيئة خلال المباريات وفي هذه اللحظة نحن بحاجة لجماهيرنا".

وفي رده على سؤال بشأن طبيعة الأجواء التي يريد رؤيتها قال غوارديولا "مثل مباراة ليفربول (الانتصار على ليفربول في الدوري في يناير كانون الثاني الماضي) لكن أفضل قليلا".

وحتى في حال الفوز على توتنهام والتأهل لقبل النهائي لن يجد مانشستر سيتي وقتا للراحة حيث سيلتقي الفريق اللندني مرة أخرى في الدوري الممتاز السبت المقبل، قبل مواجهة غريمه المحلي مانشستر يونايتد في 24 أبريل الحالي.

وقال مدرب سيتي، الذي يتأخر بفارق نقطتين عن ليفربول متصدر الدوري الممتاز لكنه خاض مباراة أقل، إن الأيام السبعة المقبلة حاسمة بالنسبة لموسم الفريق.