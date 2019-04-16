وكشف البرنامج الإذاعي الإسباني الشهير "الشيرنجيتو"، بحسب ما نقل موقع صحيفة "الآس"، أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضا إلى النادي الألماني، إلا أنه فوجئ برد الأخير.

وأوضح البرنامج أن الريال قدم عرضا بقيمة 50 مليون دولار للفوز بخدمات اللاعب البالغ من العمر (21 عاما)، إلا أن مسؤولي إينتراخت فرانكفورت طالبوا بـ 30 مليونا إضافية، مشترطا الحصول على 80 مليون يورو للموافقة على الصفقة.

ولفت المهاجم الصربي جوفيتش الأنظار بأدائه المميز، مما جعله هدفا لأندية مثل لريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، وغيرها من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وكان والد جوفيتش، قد ألمح في الآونة الأخيرة في تصريحات صحفية أن نجله لن يقبل بعرض برشلونة الذي سبق عرض ريال مدريد.

وسعى برشلونة لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكنه قرر إرجاء الدخول في الصفقة بعد أن اشتعل ميركاتو اللاعب بدخول أكثر من ناد أوروبي كبير على خطى المفاوضات معه.

وتحدثت تقارير عن أن النادي الملكي يعتبر جوفيتش هدفه الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يعني أنه قد يعيد العرض مرة أخرى على الفريق الألماني.

وبرز جوفيتش خلال هذا الموسم الحالي مع النادي الألماني، إذ سجل 25 هدفا في 40 مباراة شارك فيها في شتى البطولات.

وطبقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد راقب طاقم من الريال أداء اللاعب الصربي خلال مباراة إينتراخت فرانكفورت وبنفيكا في 11 أبريل المقبل في إطار بطولة يوربا ليغ، قبل إعطاء الموافقة على استقطاب اللاعب.