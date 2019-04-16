وبأداء باهت، تعادل الريال 1-1 مع مستضيفه ليغانيس، في أحدث حلقة بسلسلة النتائج المحبطة خلال موسم كارثي لبطل أوروبا.

وكان الفريق المضيف سباقا للتسجيل في الدقيقة 45 عن طريق جوناثان سيلفا، قبل أن يعدل بنزيمة النتيجة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وهذا هو الهدف الخامس للدولي الفرنسي في آخر أربع مباريات، والثامن عشر في مجموع مباريات "الليغا" هذا الموسم، مما جعله "المنقذ الجديد" لريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ويأتي تألق بنزيمة، خلال الفترة الأخيرة، في وقت تروج فيه تقارير إعلامية رغبة النادي الملكي في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعبّر مدرب الفريق، زين الدين زيدان، عن سعادته بأداء مواطنه بنزيمة، قائلا إنه "يلعب موسما جيدا للغاية خاصة فيما يتعلق بالأهداف.. في النهاية إنه لاعب رائع وهذا العام تغير، وهو ما يعني المزيد من الأهداف".

وردا على سؤال بشأن تفاعل بنزيمة مع أخبار جلب مهاجم جديد، أوضح زيدان "لقد اعتاد على مثل هذه الأخبار، لكن بالنسبة له فإن الأمور لم تتغير.. لقد أظهر شخصيته وهذا كل شيء.. إنه جيد بالنسبة للفريق ويحقق الكثير من الأهداف، أنا سعيد".

ويحتل بنزيمة، حاليا، المركز الرابع، في قائمة هدافي "الليغا"، التي يتصدرها ليونيل ميسي بـ33 هدفا.