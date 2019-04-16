وظهر فريق المدرب زين الدين زيدان، صاحب المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف المتصدر برشلونة، بأداء باهت أمام منافسه المحلي.

وأهدر ماركو أسينسيو ورفائيل فاران محاولات مبكرة لريال، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 أمام أياكس أمستردام، لكن ليغانيس كان سباقا بالتسجيل عبر جوناثان سيلفا في الدقيقة 45 من أول فرصة لأصحاب الضيافة بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وتعادل كريم بنزيمة في بداية الشوط الثاني وأضاع مارسيلو فرصة خلال فترة صعود قصيرة لمستوى ريال مدريد.

وكان ليغانيس، صاحب المركز 11، قريبا من الفوز لكن الحكم ألغى هدفا للمغربي يوسف النصيري بداعي التسلل.

ولعب ريال مدريد في يوم الاثنين لأول مرة منذ ثلاث سنوات وهو يوم مخصص لأندية لا تنافس في مسابقات أوروبا.

وقال كيلور نافاس حارس ريال "إنه موسم صعب حقا على الجميع ومن الصعب تفسير ما يحدث ونشعر جميعا بالحزن لكن الموقف معقد.

"هناك ضغوط في هذا النادي دائما وهذا ليس مبررا ويجب أن نستعد ذهنيا ونحن فخورون بارتداء هذا القميص ونحبه".