وأقال المدغشقري أحمد أحمد، رئيس الكاف السكرتير العام للاتحاد عمرو فهمي، بعد أن سلم الأخير وثائق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يثبت فيها فساد رئيسه، حسب وثيقة حصلت عليها "رويترز".

وقالت الوكالة إن فهمي أكد في الوثيقة، أن أحمد طلب منه دفع مبلغ 20 ألف دولار كرشاوى لمسؤولين بالاتحاد الأفريقي، كما اتهمت أحمد بفساد مالي كلف الاتحاد 830 ألف دولار، بعد صفقة "مشبوهة" بين الاتحاد وشركة فرنسية وسيطة.

كما أشار فهمي إلى أن أحمد تحرش جنسيا بأربعة نساء يعملن في الاتحاد الأفريقي، وأنفق 400 ألف دولار على سيارات خاصة في مصر ومدغشقر.

وقال مصدر داخل الاتحاد لم يفصح عن اسمه، إن فهمي تم إقالته من منصبه بعد تسليمه للوثيقة التي تدين أحمد إلى الفيفا.

ولم يبرر الاتحاد الأفريقي السبب "الرسمي" لإقالة فهمي المفاجئة، التي جاءت قبل أيام من إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية في القاهرة.

وتم تعيين أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي قبل عامين خلفا للكاميروني عيسى حياتو.