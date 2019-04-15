وأضاف البديل جورج هيل 16 نقطة لصالح باكس الذي تقدم بفارق 27 نقطة مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

وسجل إيريك بليدسو 15 نقطة وأحرز كل من بروك لوبيز وكريس ميدلتون 14 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

وغادر أندريه دروموند لاعب ارتكاز بيستونز الملعب قبل أربع دقائق وسبع ثوان على نهاية الربع الثالث لتسببه في إسقاط أنتيتوكومبو أرضا.

وأحرز لوك كينارد 21 نقطة ليتصدر لاعبي بيستونز الذي غاب عنه بليك غريفين لاعب فريق كل النجوم بسبب آلام في الركبة اليسرى.

ويتقدم باكس الآن 1-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وتقام المباراة الثانية في ميلووكي بعد غد الأربعاء.