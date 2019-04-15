ومع تبقي 4 مباريات لليفربول، و5 لمانشستر سيتي مع المباراة المؤجلة، نستعرض تلك المواجهات الحاسمة. ويبدو بشكل واضح أن مواجهات السيتي أصعب من تلك التي سيخوضها ليفربول.

وتمكن ليفربول يوم أمس من اجتياز أصعب عقبة أمام حلمه العنيد بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، عقب فوزه على ضيفه تشلسي بهدفين ليتصدر البريميرليغ مؤقتا برصيد 85 بفارق نقطتين عن السيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويبقى لليفربول أربعة لقاءات في متناول اليد على الورق، وينبغي له الفوز فيها جميعا، بانتظار أن يتعثر "السيتزنز" الذي يمر باختبارين صعبين للغاية أمام توتنهام ومانشتستر يونايتد في ديربي ناري.

يذكر أن السيتي تعرض لهزيمة بهدف نظيف أمام توتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلتقي الفريقان مجددا بمباراة الإياب يوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، قبل اللقاء في الدوري يوم السبت الذي يليه على نفس الملعب.

وفيما يلي جدول المباريات المتبقية للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليفربول

- كارديف وليفربول يوم 21 أبريل



- ليفربول وهدرسفيلد يوم 26 أبريل



- نيوكاسل وليفربول يوم 4 مايو



- ليفربول وولفرهامتون يوم 12 مايو



مانشستر سيتي

- مانشستر سيتي وتوتنهام يوم 20 أبريل



- مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 24 أبريل



- بيرنلي ومانشستر سيتي 28 أبريل



- مانشستر سيتي وليستر سيتي 4 مايو



- برايتون ومانشستر سيتي 12 مايو