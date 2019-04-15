وتمكن "الفرعون المصري" من هز شباك الفريق اللندني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة واستقرت في المقص الأيمن للحارس الإسباني كيبا.

وجاء هدف صلاح بعد 142 ثانية فقط من الهدف الأول الذي سجله السنغالي ساديو ماني بعد أن تابع برأسه كرة عرضية من قائد الفريق جوردان هندرسون.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 19 ليتساوى مع هداف مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ويشتعل الصراع بينهما على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي فاز بها النجم المصري في الموسم الماضي.

وفي معرض تعليقه على الهدف، قال صلاح عقب اللقاء: "لم أفكر، أنا فقط أشعر. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي."

واعتبر صلاح أن الحظ حالفه في هز الشباك من التسديدة البعيدة، وقال حسبما نقل عنه موقع ليفربول: "لقد كنت محظوظًا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة."

إلا أن النجم المصري، وعلى الرغم من هذا الهدف الرائع، لا يزال يعتبر هدفه في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، والذي حصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم العام الماضي، هو المفضل لديه.

وقال: "هدف إيفرتون هو المفضل لدي دائمًا، لأنه كان أول لقاء ديربي لي. أعتقد أنني استخدمت كل شيء جيدًا، القوة والتقنية والمهارات".