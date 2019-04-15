وتعرض باريس سان جرمان لأثقل نتيجة له هذا الموسم، عندما تعرض لهزيمة "مذلة" بنتيجة 1-5 على يد وصيف الدوري ليل.

وافتتح ليل التسجيل مستغلا خطأ من مدافع سان جرمان توماس مونييه الذي سجل في مرماه، قبل أن يعادل المدافع خوان بيرنات في الدقيقة 11.



وطرد بيرنات بعدها في الدقيقة 36، ليصعب مهمة سان جرمان، الذي انهار تماما في الشوط الثاني، تحت الضغط الكبير لوصيف الدوري.



وتوالى الفرنسيان نيكولا بيبيه وجوناتان بامبا والبرازيلي غابرييل والبرتغالي جوزيه فونتي على تسجيل أهداف ليل في الشوط الثاني، واكتساح حامل لقب الدوري بنتيجة 5-1.

وسيحسم باريس سان جرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه، في حال انتصاره على نانت في الجولة القادمة من الدوري.



وفشل فريق العاصمة الفرنسية بأن يصبح أول فريق أوروبي بين الدوريات الكبرى، يحسم لقب الدوري هذا الموسم، بعد فشل يوفنتوس بحسم الدوري الإيطالي السبت.



ويطمح سان جرمان بتحقيق "الثنائية المحلية"، بحصد لقبي الدوري والكأس، وذلك عندما يواجه رين على نهائي الكأس الفرنسي يوم 27 من الشهر الجاري.