وبعد تسجيله الهدف المبهر في الدقيقة 53، احتفل النجم المصري بطريقة جديدة لم تعهدها منه الجماهير، وهي الوقوف والقيام بحركة "هندوسية" تعبر عن "السلام".

وبعد أن سكنت تسديته شباك كيبا أريزابالاغا، ركض صلاح باتجاه الجماهير ثم وقف على قدم واحدة وأغمض عينيه وأطبق كفيه بحركة "ناماستي"، التي تعتبر تحية في الديانة الهندوسية، وتعبر عن السلام والتسامح مع الذات ومع الآخرين.

وأشار العديد من متابعي المباراة على مواقع التواص الاجتماعي، إلى أن احتفال صلاح جاءت ردا على الإساءات العنصرية التي تعرض لها من قبل مجموعة من جماهير تشلسي قبل أيام، حيث وصف بـ"المفجر الإرهابي".

وكتبت أحد المتابعين على موقع "تويتر": "حركة ناماستي قد تعني بأن السلام داخلي مرتبط بالسلام داخلكم".

وجاء احتفال صلاح وكأنه رد "متسامح" على كل من أساء إليه من جمهور فريقه السابق، كما أنها قد تكون إشارة من النجم المصري على أنه ينعم بسلام داخلي وسط خضم ضغوطات المباريات والانتقادات التي تطاله كلما انخفض مستواه.

وسجل صلاح هدفا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، علقت في أعلى الزاوية اليمنى من مرمى حارس الضيوف، في المباراة التي انتهت 2-0 لمصلحة الـ"ريدز".

وبهذا وصل صلاح إلى الهدف رقم 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى بصدارة قائمة الهدافين مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.