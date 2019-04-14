وقاد النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنغ فريقه للانتصار المهم خارج ملعبه، بتسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 15 و63، قبل أن يقلص لاعب بالاس لوكا ميليفوجيفيتش النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة 81.

لكن البرازيلي غابرييل جيسوس أنهى فرص بالاس بالعودة، بتسجيله الهدف لاثالث بالدقيقة الأخيرة من المباراة، لينهي المباراة بنتيجة 3-1 لمصلحة "السيتيزينس".

ويمتلك سيتي بعد الانتصار 83 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول، مع تبقي 5 مباريات لكل منهما، وينتظر حامل اللقب خدمة كبيرة من تشلسي بالإطاحة بليفربول لاحقا الأحد.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 39 نقطة بالمركز 13، بينما استرجع السيتي الصدارة، فيما ينصب تركيزه الآن على مواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا الأربعاء.