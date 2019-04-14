وقاد المهاجم المخضرم خورخي مولينا خيتافي للخروج بنقطة ثمينة من المباراة، بعد أن سجل من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن هذا التعادل أبعد الفريق المنتمي لمدريد عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، ليحتل المركز الخامس برصيد 51 نقطة قبل 6 مباريات من نهاية الموسم.



ويتأخر خيتافي بنقطة واحدة عن إشبيلية الذي صعد إلى المركز الرابع بعد فوزه على ريال بيتيس 3-2 السبت.

وأبقى هذا التعادل على آمال خيتافي في المنافسة على مراكز دوري الأبطال، بينما أضر بآمال بلد الوليد في تجنب الهبوط حيث يحتل المركز 17.