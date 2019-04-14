وتقدم هاملتون على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، وفق ما نقلت رويترز.

وتمكن البريطاني الذي حقق الفوز السادس في مسيرته على حلبة شنغهاي، من تخطي زميله الفنلندي عند المنعطف الأول بعد الانطلاق.

ومضى هاملتون ليحقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة هذا العام، وينتزع من بوتاس صدارة الترتيب العام.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي أنهى السباق في المركز الثالث.

وفي مطلع أبريل الجاري، أحرز هاميلتون فوزه الأول لهذا الموسم بالبحرين أمام زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، مستفيدا من سوء حظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.