وتقام المباراة الثانية في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات غدا الاثنين حيث سيلعب وريورز، صاحب المركز الأول في الغرب، على ملعبه مرة أخرى.

وشهدت المباراة خروج كل من كيفن دورانت لاعب وريورز وباتريك بيفرلي لاعب كليبرز لحصولهما على ثاني مخالفة فنية بسبب مشادة لفظية بينهما في الربع الأخير.

وسجل ستيفن كوري ثماني رميات ثلاثية من بين نقاطه 38 في اللقاء ليتجاوز الرقم القياسي للثلاثيات في الأدوار الإقصائية (385) المسجل باسم راي ألين، وفقا لوكالة "رويترز".

وتألق دريموند غرين على نحو مفاجئ في الهجوم وسجل 17 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة ليساعد وريورز على الفوز بمباراته الأولى في الجولة الافتتاحية للأدوار الإقصائية للموسم السادس على التوالي.

وأحرز مونتريزل هاريل 26 نقطة ولو وليامز 25 نقطة مع كليبرز الذي كان آخر فريق في القسم الغربي يهزم وريورز في مواجهة بالأدوار الإقصائية عام 2014.