وسجل النيجيري ستانلي أوهاويتشي (29) وعبدالله مال الله(40) والمغربي عادل هرماش (51) والبرازيلي فاندر فييرا (90) أهداف عجمان الذي حقق أول فوز في تاريخه على العين، وثأر من خسارته الثقيلة امامه في الموسم الماضي وفي الملعب ذاته صفر-7.

وتقدم عجمان للمركز السابع برصيد 27 نقطة، وتراجع العين الذي كان خسر أيضا أمام الجزيرة 1-5 في المرحلة الماضية إلى الرابع برصيد 38 نقطة.

وقال الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب العين "ارتكبنا أخطاء كثيرة ولعبنا مباراة سيئة جدا ولم نظهر بالصورة المطلوبة، ما أدى إلى هذه الخسارة الكارثية" " معترفا أن فريقه "يمر بلحظات صعبة".

وصعد الجزيرة إلى المركز الثالث بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الاتحاد كلباء بهدفين ورفع الجزيرة رصيده إلى 40 نقطة، مقابل 21 للاتحاد كلباء المتراجع للمركز الحادي عشر.

وفاز النصر على مضيفه الوحدة بهدفين، وبقي الوحدة سادسا وله 31 نقطة وصعب مهمته في الحصول على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بينما تقدم النصر إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة.