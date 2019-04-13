وبعد خسارته في 5 من آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، بدا يونايتد مفتقرا للثقة مبكرا ضد وست هام، الذي تم إلغاء هدفه بواسطة فيليبي أندرسون بعد عشر دقائق من البداية بداعي التسلل، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتقدم يونايتد من ركلة جزاء من بوغبا في الدقيقة 19 ليريح أعصاب جماهيره، ولكنه لم يسدد كرة أخرى على المرمى فيما تبقى من الشوط الأول.

ولم يتغير حال يونايتد بعد الاستراحة وأدرك أندرسون التعادل في الدقيقة 49 بهدفه الأول في 14 مباراة في الدوري.

وكاد ميخائيل أنطونيو أن يسجل مرتين لوست هام لكن يونايتد خطف النقاط الثلاث بركلة جزاء أخرى من بوغبا قبل 10 دقائق من النهاية.

وقفز يونايتد فوق أرسنال إلى المركز الخامس متأخرا بنقطتين عن تشلسي فيما ظل وست هام في المركز 11.