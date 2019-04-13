وعلى ملعب "إل ألكوراز" الذي يتسع لـ7638 متفرجا فقط، اكتفى برشلونة الذي لعب المباراة بالفريق الرديف بنقطة التعادل ليرفع رصيده في الصدارة الى 74 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة عن منافسه المباشر أتلتيكو مدريد الذي يستضيف سلتا فيغو لاحقا.

وخاض برشلونة المباراة في غياب 9 لاعبين أساسيين في صفوفه أبرزهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس، مع تفضيل المدرب إرنستو فالفيردي إراحتهما للمباراة المرتقبة الثلاثاء ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، بينما غاب الأوروغوياني لويس سواريز والمدافع جيرار بيكيه بداعي الإيقاف، والكرواتي إيفان راكيتيتش بسبب المرض.

وكان خط هجوم الفريق الكاتالوني غير مألوف بدليل شغل الغاني كيفن برينس بواتنغ مركز رأس الحربة يعاونه الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي على اليمين بعد عودته من إصابة أبعدته حوالى شهر، والجناح الآخر البرازيلي مالكولم.

وتكرر المشهد مع خط الدفاع الذي ضم ثلاثة وجوه جديدة هم الظهير الأيمن السنغالي موسى واغي الذي شارك في نهائيات مونديال روسيا 2018 وقلبا الدفاع جان كلير توديبو والكولومبي جيسون موريو، في حين شارك خريج أكاديمية "لا ماسيا" التابعة للنادي الشاب ريكي بويغ (19 عاما) في خط الوسط.

كما ضمت التشكيلة أربعة لاعبين يشاركون للمرة الأولى في الدوري وهو ما يحصل في الفريق الكتالوني للمرة الأولى منذ 17 مايو 2009، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وجاءت المباراة متواضعة المستوى طوال الدقائق التسعين وخلت من الفرص الحقيقية على مرمى الفريقين.

وسنحت أول فرصة لبرشلونة عندما مرر بويغ كرة أمامية باتجاه ديمبيلي لكن حارس هويسكا روبرتو سانتاماريا تصدى لمحاولته .

واستمر الايقاع البطيء في الشوط الثاني وكاد مالكولم يفتتح التسجيل لكرة كرته اليسارية تصدى لها القائم.

وأشرك مدرب برشلونة البرازيلي فيليبي كوتينيو ودوردي ألبا في الدقائق العشرين الأخيرة في محاولة للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لكن من دون جدوى.