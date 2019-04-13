ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفريق الباريسي يعول على شركة "نايكي" الأميركية للملابس الرياضية من أجل إتمام صفقة ستضخ مبلغا مهما في خزينة النادي.

وأوضحت أن الفريق الفرنسي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة جديدة مع "نايكي"، ستزيد عن قيمة الصفقة الحالية بـ25 مليون يورو سنويا مقابل الرعاية.

وأضافت أن الصفقة من شأنها أن تخفف بعض الضغط، الذي يتعرض له الفريق الفرنسي، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت تقارير رجحت إمكانية انتقال مبابي لصفوف ريال مدريد، وذلك بعد أن بات النادي الباريسي مجبرا على بيع بعض لاعبيه في رحلة بحثه عن توفير 150 مليون يورو للهروب من عقوبة اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في وقت سابق، أن مبابي يتواجد على قائمة اهتمامات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يسعى إلى إعادة بناء الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وكان نادي باريس سان جرمان دفع لمهاجم موناكو السابق، البالغ من العمر 20 عاما، 180 مليون يورو مقابل ضمه إلى صفوفه.