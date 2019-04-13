واعتاد هندرسون على اللعب في مركز لاعب الوسط أمام رباعي الدفاع منذ تولي يورغن كلوب مسؤولية تدريب ليفربول، لكن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تألق منذ تحوله إلى الجانب الأيمن في ثلاثي خط الوسط.

وسجل هندرسون الهدف الثالث لفريقه بعد مشاركته كبديل في الفوز3-1 على ساوثمبتون في الدوري الأسبوع الماضي، وساهم في صنع الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وقال هندرسون لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "في الماضي عندما كنت ألعب في (مركز) الوسط المدافع لم يكن لدينا لاعب وسط مدافع أساسي".

وتابع: "الآن لدينا فابينيو الذي اعتبره لاعب وسط مدافع بالفطرة. إنه يلعب في هذا المركز منذ فترة طويلة ويتألق فيه.. لهذا أعتقد أن المدرب الآن يشعر بقدرتي على القيام بدور هجومي أكثر، وفي آخر مباراتين منحني هذه الفرصة".

وسيستضيف ليفربول على ملعبه "أولد ترافورد" تشلسي ثالث الترتيب، الأحد.