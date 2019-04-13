وفي القرعة التي سحبت، الجمعة، عند سفح الهرم بمحافظة الجيزة القريبة من العاصمة المصرية، جاء "الفراعنة" على رأس المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

أما المنتخب المغربي فقد جاء على رأس المجموعة الرابعة، مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وتلتقي الجزائر مع السنغال وكينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة، بينما أوقعت القرعة تونس ضد مالي وموريتانيا وأنغولا في المجموعة الخامسة.

وينبئ الدور الأول للبطولة المقررة في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهات قوية في الدور الأول، أبرزها بين منتخبي الكاميرون وغانا في المجموعة السادسة، والسنغال والجزائر بالمجوعة الثالثة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.