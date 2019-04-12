وأوضحت الصحيفة أن لاعب منتخب ألمانيا يسعى إلى تغيير أجواء الليغا، مشيرة إلى أن رغبة كروس قد تلاقي موافقة إدارة ريال مدريد.

إلا أن كروس نشر الخبر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، معلقا: "هذا كاذب تماما".

وتكهنت الصحيفة بأن رحيل كروس سوف يفسح المجال في خط الوسط، للتعاقد مع واحد من نجمي الدوري الإنجليزي بول بوغبا من مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير.

وكانت تقارير بريطانية سابقة أشارت إلى أن اللاعب مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي، وبالضبط في مانشستر يونايتد الذي يريد منذ سنوات الاستفادة من خدماته، مشيرة إلى أن الصفقة تتوقف على قيمة العرض وقرار الاعب وناديه.

وواجه اللاعب، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2022، انتقادات كثيرة خلال الموسم الجاري، بسبب تراجع مستواه مقارنة مع أدائه، الذي ظهر به منذ وصوله إلى "سانتياغو برنابيو" عام 2014.

وحقق كروس، الذي قدم من بايرن ميونيخ الألماني، 11 لقبا مع "الميرينغي"، أبرزها دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.