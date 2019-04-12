وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت أن خلافا حادا تخلله تبادل للكمات وقع بين مهاجمي الفريق البافاري خلال حصة تدريبية، بعد توجيه ليفاندوفسكي (30 عاما) انتقادات إلى زميله الفرنسي (22 عاما)، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما للفصل بينهما.

وأكد كوفاتش في مؤتمر صحفي، الجمعة، وقوع هذا الإشكال، مشيرا إلى أنه تحدث مع اللاعبَين عقب الحصة التدريبية، التي استمرت بعد الواقعة كما هو مقرر، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "تبادلنا الحديث نحن الثلاثة (...) اعتذر اللاعبان وأبديا أسفهما، ولن يتم فرض عقوبة مالية بحقهما (من قبل إدارة النادي). تم طي صفحة هذا الحادث".

وردا على سؤال عن أسباب الخلاف، لم يقدم كوفاتش إجابة صريحة، مكتفيا بالقول: "يمكننا أن نرى الأمور بمنظار إيجابي: ما زلنا على قيد الحياة!"، قبل أن يطلب من الصحفيين عدم الاستفسار عن الحادث، والتركيز على مباراة الأحد ضد المضيف فورتونا دوسلدورف في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويدخل بايرن ميونخ مباراته المقبلة باحثا عن تعزيز صدارته للدوري بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند، التي حققها بعد سحقه ضيفه ومطارده على لقب الموسم، بنتيجة 5-صفر في المرحلة الماضية.

وفي المرحلة 29 من أصل 34، يستضيف دورتموند فريق ماينتس السبت.