وأظهر الفيديو أدولفين لوكاكو وهي في غاية الحماسة عند لقائها ميسي في ملعب "أولد ترافورد" هذا الأسبوع، حيث تقابل فريق "الشياطين الحمر" والنادي "الكتالوني" بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفور رؤيتها لميسي التقطت والدة اللاعب البلجيكي صورة شخصية مع "البرغوث"، كما قامت بالهتاف باسمه عاليا، ليبادر "البرغوث الأرجنتيني" إلى عناقها.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز برشلونة ذهابا بهدف نظيف، مما يزيد كثيرا من فرص تأهله إلى نصف النهائي حين يستضيف مباراة الإياب على ملعب "كامب نو".

وشهدت المباراة تعرض ميسي لضربة قوية عقب تدخل من مدافع يونايتد، كريس سمولينغ، حيث بدت آثار الدماء على وجهه.



يشار إلى أن لوكاكو يلعب في الدوري الإنجليزي منذ عام 2011، بعد عامين من الدفاع عن ألوان أندرلخت البلجيكي.