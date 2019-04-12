وأوضح المصدر أن ريال مدريد يشترط دفع شرط الجزائي، البالغة قيمته 430 مليون جنيه إسترليني (497 مليون دولار)، من أجل تسريح المدافع الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم الأخيرة.

وأضاف: "لكن من المرجح أن يبقى فاران مع الريال، على اعتبار أن المدير الفني الجديد زين الدين زيدان يسعى إلى الاحتفاظ بكل اللاعبين الأساسيين"، ولأن المبلغ المطلوب "يعد جنونيا".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي قد توافق على مقترح زيدان وتقدم عرضا جديدا للاعب من أجل الاستمرار مع الفريق.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية كشفت عن رغبة فاران في مغادرة النادي الملكي وخوض تحد جديد، بعد 8 سنوات قضاها في البرنابيو.

وتابعت أن مانشستر يونايتد واحد من بين الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن فاران يشعر بأن ريال مدريد "أقل من قيمته الحقيقية"، خصوصا بعد عودته إلى النادي في الصيف الماضي عقب نجاحه مع منتخب بلاده فرنسا في الفوز بمونديال روسيا.