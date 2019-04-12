وقال المصدر إن الحصة التدريبية، التي كانت مغلقة في وجه وسائل الإعلام صباح الخميس، شهدت مشاجرة بين ليفاندوفسكي وكومان، والسبب "جدال بشـأن موضوع ما".

وأضاف "يعتقد أن ليفاندوفسكي انتقد كومان بلهجة قوية، فتحول تبادل الكلمات إلى تبادل للكمات، مما جعل اللاعبين نيكلاس زوله وجيروم بواتينغ يتدخلان لتفريق اللاعبين وإنهاء المعركة".

وأوضحت "الماركا"، نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أن زوله وبواتينغ لم ينجحا في مهمتهما.. قبل أن يتدخل عدد آخر من اللاعبين لحث المهاجم البولندي وزميله الفرنسي على ضبط نفسيهما والتحكم في أعصابهما".

وقالت الصحيفة إن المشاجرة وقعت تحت أنظار المدرب نيكو كوفاتش، الذي قرر توقيف الحصة التدريبية إلى حين إعادة الأمور إلى نصابها.

ولم يصدر النادي البافاري أي بيان بشأن ما وقع، كما أنه اختار عدم الرد على استفسارات وسائل الإعلام. وقال موقع "غول" الرياضي إن إدارة النادي ستصدر ردا خلال الساعات المقبلة لتفسير ما حدث، مرجحة معاقبة اللاعبين للحرص على عدم تكرار هذه الحوادث.

ويتوقع كذلك أن يتحدث كوفاتش عن الواقعة، عشية الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي يعقدها بصفة أسبوعية.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بـ64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند.