وفي لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من مشجعي تشلسي وهم يرددون عبارة "صلاح مفجر إرهابي"، خلال تواجدهم في العاصمة التشيكية براغ، لحضور مواجهة فريقهم أمام سلافيا براغ التشيكي بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وقال نادي ليفربول في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني إن" الفيديو الذي يتم تداوله عبر الإنترنت، الذي يعرض هتافات تمييزية تستهدف أحد لاعبينا، خطير ومقلق".

ودعا النادي إلى اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحديد أي شخص يرتكب جريمة كراهية ومعاقبته.

وقال ليفربول في البيان إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة للتصدي لهذه الجريمة.

ومن جانبه، دان تشلسي جميع أشكال التمييز ووصفها بالبغضية، قائلا إنه "في حال وجود دليل واضح على تورط حاملي تذاكر تشلسي أو أحد أعضائه في مثل هذا السلوك، فسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضدهم".

واعتبر النادي أن "هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجا للغالبية العظمى من أنصار تشلسي، الذين لن يتسامحوا معهم".

وذكرت محطة "سكاي سبورتس" أن 3 من مشجعي تشلسي منعوا من دخول استاد "إيدن" معقل سلافيا براغ، الخميس، بعد الهتافات العنصرية ضد صلاح.

غضب جماهيري

وأشعلت هتافات جمهور النادي اللندني العنصرية غضبا كبيرا على مواقع التواصل، وكتب أحد المتابعين: "الفيديو مخز ومثير للاشمئزاز. لاعبكم (لاعب تشلسي) كانتي مسلم كذلك، هل هو إرهابي أيضا؟".

وبعد وقت قصير من انتشار الفيديو على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، اضطر المشجع الذي صور الفيديو، الذي يلقب نفسه بـ"بيغ بيل"، إلى حذفه من حسابه، بعدما تعرض لانتقادات جمة.

يذكر أن صلاح سيواجه تشلسي، فريقه الأسبق، الأحد على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.