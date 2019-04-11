وفي لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من مشجعي تشلسي وهم يرددون عبارة "صلاح مفجر إرهابي"، خلال تواجدهم في العاصمة التشيكية براغ، لحضور مواجهة فريقهم أمام سلافيا براغ التشيكي بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأشعلت هتافات جمهور النادي اللندني العنصرية غضبا كبيرا على مواقع التواصل، وكتب أحد المتابعين: "الفيديو مخز ومثير للاشمئزاز. لاعبكم (لاعب تشلسي) كانتي مسلم كذلك، هل هو إرهابي أيضا؟".

وبعد وقت قصير من انتشار الفيديو على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، اضطر المشجع الذي صور الفيديو، الذي يلقب نفسه بـ"بيغ بيل"، إلى حذفه من حسابه، بعدما تعرض لانتقادات جمة.

يذكر أن صلاح سيواجه تشلسي، فريقه الأسبق، الأحد على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.