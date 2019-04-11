ونشر الاتحاد عبر موقعه الالكتروني بيانا مقتضبا جاء فيه: "بسبب الوضع الأمني الراهن في السودان، أرجئ لقاء الإياب بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي الى أجل غير مسمى".

وكانت المباراة مقررة الأحد 14 أبريل الحالي على ملعب الهلال في أم درمان، فيما أوضح الاتحاد القاري أنه سيقوم "في الوقت المناسب" بتحديد موعد جديد لها.

وكان النجم الساحلي قد تفوق ذهابا في سوسة الأسبوع الماضي 3-1.

وعزل الجيش السوداني، الخميس، الرئيس البشير، بعد 30 عاما أمضاها في الحكم، وأعلن اعتقاله واحتجازه "في مكان آمن"، وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه.

كما أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف "تشكيل مجلس عسكري انتقالي" يتولى الحكم لسنتين، ما دفع منظمي التظاهرات المتواصلة في البلاد الى رفض ما اعتبروه "انقلابا عسكريا من سلطات النظام"، فدعوا إلى مواصلة الاعتصام القائم أمام مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة منذ 6 أيام.