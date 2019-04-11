وكانت مباراة أمس شهدت هدفا جميلا لرونالدو في أواخر الشوط الأول من المباراة في شباك أياكس أمسترادم، لكن الموقعة انتهت بالتعادل، ليتأجل الحسم في الإياب عندما يستضيف "السيدة العجوز" الفريق الهولندي الشاب.

وقال دي ليخت، في تصريحات صحفية بعد المباراة: " لاشك أن رونالدو لاعب بجودة كبيرة، فهو مفترس داخل منطقة الجزاء، ويستغل الفرض من خلال اقتحام أي فجوة بين المدافعين بسرعة كبيرة، وبأسلوب مذهل".

وأوضح أن المباراة شهدت أجواء حارة من البداية، مضيفا: "كان لدينا بعض الفرص في وقت مبكر من المباراة.. لكن مع الأسف استقبلنا هدفًا قبل نهاية الشوط الأول".

وأردف: "لدينا الكثير من الإمكانيات، ونميل للظهور بشكل جيد وعلى أكمل وجه، في مباريات دوري الأبطال.. نعمل بقوة من أجل بعضنا البعض، وأثبتنا أن أياكس لم يتواجد في ربع النهائي بسبب ضربة حظ".

وختم دي ليخت: "يوفنتوس قوي في ملعبه، والجميع يعرف ذلك.. لذلك ستكون مباراة صعبة جدًا في الإياب".

تجدر الإشارة إلى أن اسم النجم الهولندي الشاب بات مرتبطا بقوة بنادي برشلونة الإسباني، حيث من المتوقع أن يشد الرحال إلى ملعب كامب نو في الصيف القادم ليلحق بزميله فرينكي دي يونغ الذي وقع فعلا للفريق الكتالوني.