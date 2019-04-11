وسجل برشلونة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، عن طريق مدافع "الشياطين الحمر" لوك شو خطأ في مرماه، بعد ارتطام كرة المهاجم لويس سواريز بجسده.

وعانى برشلونة كثيرا فيما تبقى من اللقاء، واحتاج لتألق حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن لإنقاذه مرات عدة من استقبال الأهداف.



ولم يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كثيرا في اللقاء، وعانى من رقابة مكثفة له من قبل خط وسط مانشستر يونايتد.

وبالرغم من الفوز "غير المقنع" للنادي الكتالوني، إلا أنه وضع نفسه في موقف ممتاز للتأهل لنصف النهائي، حيث يحتاج للتعادل فقط في ملعبه كامب نو بعد 6 أيام في لقاء الإياب.