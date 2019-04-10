وقال غوارديولا الذي خسر بنتيجة 0-1 في لندن، إن الهزيمة أحيانا تكون أفضل من الانتصار، لأنها ترسم هدفا واضحا للفريق في مباراة الإياب.

وقال المدرب المخضرم: "أحيانا الهزيمة 0-1 تكون أفضل من التعادل 0-0 لأنك تعرف بالضبط ما عليك فعله بالإياب".

وأضاف مفسرا تصريحاته: "عندما تتعادل 0-0 ذهابا لا تعرف هل تدافع أم تهاجم بالإياب، الآن نحن نعلم أن علينا تسجيل الأهداف (في الإياب)".

ويعاني غوارديولا كثيرا في المواجهات خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا، حتى أصبحت بمثابة "عقدة" للمدرب المخضرم، حيث يعود آخر انتصار له خارج ملعبه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2011.

وسيستضيف مانشستر سيتي غريمه توتنهام يوم 20 من الشهر الجاري على استاد الاتحاد في مانشستر، وسيحتاج غوارديولا وفريقه للانتصار بفارق هدفين للتأهل.