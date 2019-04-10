وفاز ليفربول في المباراة بهدفين نظيفين، وسجل له كل من الغيني نابي كيتا في الدقيقة 5، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 26.

ولم يكن الحارس الإسباني، لبورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، راضيا عن قرارات التحكيم، ووجه انتقادا صريحا للحكم عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وفي الشوط الأول، لامست الكرة يد مدافع ليفربول ألكسندر آرنولد قبل أن تخرج من الملعب، لكن الحكم راجع اللقطة عبر الفيديو وقرر عدم احتساب ركلة جزاء لبورتو.

أما نصف المباراة الثاني، فشهد تدخلا قويا من النجم المصري محمد صلاح على قدم دانيلو لاعب بورتو، وأصابت صلاح ساق خصمه فوق الكاحل مباشرة بشكل قوي.

وللتعبير عن غضبه من قرارات الحكم، نشر كاسياس عبر حسابه على تويتر صورة لمسة اليد على آرنولد داخل منطقة الجزاء، وصورة أخرى تظهر فظاعة التدخل الذي قام به صلاح على دانيلو.

وقال الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن صلاح كان "محظوظا" لعدم تلقيه بطاقة حمراء بعد تدخله القوي.

وأشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنص على أن أي تدخل للاعب بقدمه يصيب ساق المنافس فوق الكاحل فإنه يستوجب الطرد مباشرة.

وفي تصريح لشبكة "بي بي سي" قال المدافع الإنجليزي السابق داني ميلز عن حالة صلاح: "يجب أن يكون هناك بطاقة حمراء. إنه تدخل شرير. أرى أنها تستحق بطاقة حمراء بكل تأكيد."

من جهته، قال الحكم الإنجليزي السابق فيل دوود لشبكة "بي تي سبورتس" : شاهدت الحادثة ثلاث أو أربع مرات، لقدد هددت سلامة الخصم، وبرأيي فهي تستحق بطاقة حمراء."

ويخوض الفريقان مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، وسيكون بورتو أمام مهمة صعبة لتعويض تأخره.