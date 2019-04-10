وقال سولسكاير إنه يتعين على لاعبي مان يونايتد الحفاظ على تركيزهم وألا ينجروا إلى ارتكاب أخطاء سخيفة ، وإلا فإن نجم برشلونة ليونيل ميسي سيجعلهم يدفعون الثمن.

وأضاف: "تعلمنا من مباراتنا مع باريس سان جرمان هنا في أولدترفورد، كيف تم جرنا لارتكاب الأخطاء، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، مباراة الإياب في باريس أعطت اللاعبين والمشجعين إيمانا بأنه يمكن تكرار الأمر أمام برشلونة".

وفي إشارة إلى ثنائي برشلونة لويس سواريز وسيرغيو بوسكيتس، الذين يستطعيون الحصول على أخطاء بطرق ذكية، قال سولسكاير: " ينبغي علينا التحلي بالصبر، فبعض اللاعبين يملكون حيلا خاصة بهم".

وأثنى سولسكاير على ميسي قائلاً: " هو واحد من أفضل اللاعبين المهاريين في تاريخ كرة القدم، أنه لاعب رائع، من الصعب إيقافه، لكنه ليس أمرا مستحيلا".

وأكد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن "الجميع في قمة تركيزه للقاء، ونستطيع خلق جو خاص، سنحتاج دعم مشجعينا في مباراة مثل هذه"، بحسب صحيفة "ميرور".

من جانب آخر، يأمل برشلونة في كسر عقدة ملعب "أولد ترافورد" حيث سبق للبلواغرنا أن لعبوا أربع مواجهات هناك في معقل مانشستر يونايتد، دون يُحققوا أي انتصار.

كما يرغب فريق برشلونة أيضا في كسر عقدته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، إذ لم يحقق العملاق الكتالوني أي انتصار في آخر ثلاث نسخ خارج أرضه.