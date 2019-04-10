وسنحت لمانشستر سيتي فرصة حقيقية لتسجيل هدف ثمين خارج الديار، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء "للسيتيزينس"، ولكن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أضاعها في الدقيقة 13.

ونجح الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس في التصدي لركلة أغويرو، ليعيد فريقه للمباراة، بعد لحظات عصيبة شهدتها جماهير النادي اللندني.

وسجل أخيرا النجم الكوري هيونغ مين سون الهدف "القاتل" في الدقيقة 78، بعد مجهود فردي رائع بين مدافعي مانشستر سيتي، قبل أن يسكن الكرة في الشباك، ويهدي فريقه فوزا ثمينا في ربع النهائي.



وخاض توتنهام المباراة الأوروبية الأولى له على ملعبه الجديد استاد "وايت هارت لين الجديد"، الذي شهد أجواء مبهرة، وامتلأت مقاعده الـ62 ألف بالمشجعين.

وتعرض توتنهام لضربة قوية في فرصه بالبقاء بالبطولة والمنافسة على المقعد الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما خرج نجم الفريق هاري كين مصابا في الدقيقة 55.

ويستضيف مانشستر سيتي غريمه توتنهام في مباراة الإياب من ربع النهائي على استاد الاتحاد يوم 20 من الشهر الجاري.