وحسم ليفربول مواجهته أمام بورتو في الشوط الأول، بتسجيله هدفين عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 5، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو بالدقيقة 26.

وعانى بورتو من سرعة ليفربول الكبيرة في الهجمات المرتدة، ولم يستطع مجاراته في السرعة والدقة، فاكتفى بالهزيمة بنتيجة 0-2، على أمل العودة بالنتيجة في الإياب.

وأضاع ليفربول عدة فرص سانحة لزيادة النتيجة، منها انفرادة سانحة للمصري محمد صلاح، أضاعها بغرابة بجانب القائم.

ويستضيف بورتو غريمه ليفربول في إياب ربع النهائي من البطولة يوم 20 من الشهر الجاري على استاد دراغاو في بورتو، في مواجهة يتوقع أن يحتشد لها أكثر من 50 ألف متفرج.