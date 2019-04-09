وبعد أن فشل أي من الفريقين في ترجمة الفرص التي حصلا عليها في الشوط الأول، استهل الريان الشوط الثاني بهدف للفنزويلي جيلمين ريفاس (52)، لكن الأرجنتيني سيباستيان تيغالي أدرك التعادل للضيوف (67).

وبدا أن الفريقين في طريقهما لإنهاء اللقاء بتعادل، إلا أن الحكم احتسب ركلة جزاء للوحدة في الوقت القاتل انبرى لها البرازيلي ليوناردو بنجاح (93)، مانحا فريقه فوزه الثاني تواليا، بعد الذي حققه في الجولة السابقة أمام الاتحاد السعودي (4-1)، ليتصدر المجموعة بست نقاط أمام الأخير الذي يلتقي لاحقا مع ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني.

وفي المقابل، تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط حصل عليها من فوزه في الجولة الماضية على لوكوموتيف (2-1)، بعد أن خسر في مستهل مشواره أمام الاتحاد (1-5)، وبقي في المركز الأخير.

ورغم البداية السريعة والهجومية من الجانبين، إلا أن الفرصة الأولى جاءت بعد مرور 17 دقيقة بتمريرة وصلت فيها الكرة إلى البرازيلي ليوناردو لكن الدفاع تدخل وانقذ الوضع وسط مطالبة لاعب الوحدة بركلة جزاء.

وسنحت أول فرصة للريان من رأسية لريفاس مرت بجوار القائم (28)، ثم كاد الضيوف مباغتة أصحاب الأرض قبيل نهاية الشوط الأول عبر هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى ليوناردو في مواجهة المرمى، ولكن المدافع محمد علاء الدين تدخل في اللحظة الأخيرة لقطع الكرة.

وفي بداية الشوط الثاني نجح ريفاس بتسجيل هدف التقدم للريان بعدما وصلته الكرة من عرضية للبرازيلي لوكا بورغيس، وتخلص من مدافع قبل أن يسدد في الشباك (52).

وأدرك الوحدة التعادل عند الدقيقة 67 بعدما أرسل إسماعيل مطر تمريرة متقنة إلى الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الذي سدد الكرة بعيدا عن متناول الحارس فهد يونس.

وبقي الوضع على حاله على الوقت القاتل من اللقاء عندما ارتكب المدافع موسى هارون خطأ في منطقة الجزاء على ليوناردو، فاحتسبت ركلة جزاء للضيوف انبرى لها البرازيلي بنجاح.

وتقام الجولة الرابعة في 22 أبريل الحالي، حيث يلتقي لوكوموتيف مع الاتحاد في طشقند، والوحدة مع الريان في أبوظبي، فيما يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل مجموعة.