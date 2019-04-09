وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، إن 30 ألف مشجعا فقط سيحضرون مباراة الأهلي وصن داونز في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسيواجه الأهلي غريمه صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في محاولة لتقديم "مباراة العمر"، وتحويل الخسارة في الذهاب بنتيجة 0-5 إلى انتصار بنتيجة 6-0 أو أكثر في مصر السبت المقبل.

وجاءت تصريحات حسين بعد الاجتماع الأمني الذي عقد الثلاثاء في استاد الإسكندرية، والذي نتج عن رفض الأمن زيادة عدد المشجعين عن 30 ألفا.

وفي وقت سابق قال حسين لموقع "فالجول": "هناك محاولات يقودها هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لزيادة العدد لأكثر من 30 ألف مشجع".

وكان الأهلي قد طلب حضور 60 ألف مشجع في استاد برج العرب، في مواجهة إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، محددا ثمن التذكرة بـ10 جنيهات.

يذكر أن استاد برج العرب في الإسكندرية يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، وهو ثاني أكبر ملعب في قارة أفريقيا.