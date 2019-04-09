وكتب الاتحاد الأرجنتيني في حسابه على تويتر "تعرض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين لحادث اليوم أثناء ركوبه دراجته. هو الآن في طريقه لمنزله بعد خروجه من المستشفى".

وقالت صحيفة إل موندو الإسبانية في وقت سابق الثلاثاء إن سكالوني، الذي عُين مدربا للأرجنتين في نوفمبر الماضي، نٌقل لمستشفى يونيفرسيتاريو سون إسباسيس بالجزيرة الإسبانية بعد تعرضه لإصابات متعددة.

وأصيب سكالوني بعدة جروح وكدمات، ولكنه أُخرج من المستشفى بعد علاجه.

واستلم سكالوني مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني بعد إقالة المدرب السابق خورخي سامباولي، الذي فشل في تحقيق نتائج إيجابية لكتيبة ليونيل ميسي في مونديال روسيا 2018.