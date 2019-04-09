وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تم اصدار أمر قضائي على عثمان ديمبيلي في ألمانيا بدفع مبلغ قيمته 10 آلاف يورو لمالك الشقة التي كانت يستأجرها هناك لأنه تركها بحالة يرثى لها، وذلك خلال تواجده في فريق بوروسيا دورتموند الألماني وقبل قدومه إلى برشلونة".

وقال مالك الشقة التي استأجرها ديمبيلي: "المخلفات كانت في كل غرفة بالشقة، لقد صدمني المنظر. الشقة كانت لوالدي لهذا أثار الموضوع استيائي جدا".

وأكد مالك الشقة، غيرد فايسنبرغ أن رائحة الشقة كانت "نتنة"، وأن الثلاجة كانت مليئة بالطعام المتعفن.

وطالب فايسنبرغ بمبلغ 21 ألف يورو كتعويض، ولكن محامي اللاعب الفرنسي توصل لاتفاق مع المالك بتخفيض المبلغ إلى 10 آلاف يورو.

وانضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة قادما من دورتموند في صفقة بلغت 105 مليون يورو، واستطاع أن يقدم عروضا قوية مع البلاوغرانا منذ انضمامه إليه.

جدير بالذكر أن ديمبيلي عاد لقائمة برشلونة التي ستلاقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليغ"، وذلك بعد اكتمال شفاءه.