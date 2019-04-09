وقالت شرطة تشيشير في بيان: "تم اتهام رجل يبلغ من العمر 29 عاما بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث وقع في تشيشير".

وأضافت: "تم القبض على داني درينكووتر الساعة 12:30 صباحا يوم الاثنين الثامن من أبريل، بعد حادث تصادم لسيارة واحدة في طريق آشلي رود فيمير".

وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح درينك ووتر بكفالة غير مشروطة، وسيمثل أمام محكمة ستوكبورت في 13 مايو.

وانضم درينك ووتر إلى تشلسي قادما من ليستر سيتي في 2017، وشارك في 12 مباراة في الدوري في المجمل مع النادي اللندني، مما دفع الصحافة لاعتباره "منبوذا" في النادي اللندني.

وكان ظهوره الأخير مع تشلسي في مباراة درع المجتمع في أغسطس الماضي.