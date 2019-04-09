وأوضح نجم الدفاع الهولندي أنه صوت لمهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرليغ في إطار الجائزة التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب، والتي فاز فيها محمد صلاح الموسم الماضي.

وبرر فان دايك اختياره بقوله إن المهاجم الإنجليزي الشاب يقدم مستوى رائعا للغاية مع فريقه، مضيفا: "لقد صوتت لصالح سترلينغ، وأعتقد أنه يستحق ذلك"، وفقا لما ورد في موقع "سكاي سبورتس".

وأضاف: "كان بإمكاني التصويت للاعبين آخرين مثل لاعب مانستشر سيتي الآخر برناردو سيلفا، ولكني أردت أن أكون أمينا في اختياري، وفي النهاية سنرى فيما إذا كان رحيم سيفوز باللقب حقا".

ويرشح متابعون فان دايك نفسه للفوز بالجائزة، وقال في حال حصل ذلك: "سأكون فخور جدا إذا فزت بها، لكن ما حققناه هذا الموسم مع ليفربول كان جراء عمل شاق قام به لاعبو ليفربول، وما يهم فعلا هو تحقيق الألقاب الجماعية مثل لقب الدوري الإنجليزي".

وتابع: "يمكننا - نحن لاعبو ليفربول- أن نرفع رأسنا عاليا بعدد النقاط التي حصدناها في الدوري، فنحن حتى الآن لم نخسر سوى مباراة واحدة، وهذا أمر مميز للغاية".

وعن اختياره لنادي ليفربول رغم وجود أندية كبرى أخرى كانت تهتم بخدماته، قال:" لم أتردد في قرار انضمامي إلى قلعة أنفليد، فقد كنت واثقا أنه النادي المناسب لي، وهو تأكد لي فعلا بوجود مدرب رائع ولاعبين من الطراز الرفيع".

وأقر فان ديك بأن الدوري الإنجليزي دخل مرحلة الحسم وأن أي خطأ من "الريدذ" قد يكلفهم فقدان حلم الفوز بلقب البريميرليغ الغائب عن خزائن ليفربول منذ نحو 29 عاما، مضيفا: "لكننا لن نسمح للخوف أن يسيطر علينا، وعلينا القيام بواجبنا وأن نسنتمع باللعب، أعتقد أن جميع فرق الدوري تتمنى لو كانت في مركزنا الآن. أننا في وضع رائع".