وأوضح موقع "سبورت بابيل" الرياضي أن نادي سبورتينغ لشبونة يفكر في تغيير اسم ملعبه ليحمل اسم كريستيانو رونالدو، نظرا للإنجازات التي حققها "الدون" لاسيما مساهتمه بفوز البرتغال بكأس أمم أوروبا 2018 لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحاليا يحمل ملعب سبورنتغ الكائن في العاصمة لشبونة اسم جوزيه ألفالادي، ويعد أكبر ملعب كرة قدم في البرتغال إذ يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج.

وفي حال صدقت التقارير فإن اسم الملعب الجديد سيحمل اسم "استاد سي آر 7" أو " سي آر 7 ألفالادي"، وبهذا يكون رونالدو قد حظي بأكبر تكريم في تاريخ بلاده، بعد أن سبق وحمل اسم مطار جزيرة ماديرا حيث مسقط رأسه.

وكان "صاروخ ماديرا" قد انضم إلى صفوف البراعم في سبورتنغ لشبونة في عمر 12 عاما عام 1997، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، قبل أن يشد الرحال إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

وكان ميغيل بايكساو صديق الطفولة لرونالدو، قد كشف في العام المنصرم أن "الدون" يريد إنهاء مسيرته الاحترافية في سبورتنغ لشبونة، مؤكدا أن رونالدو شخصيا هو من أبلغه بالأمر، بل وطالبه بالإعلان عن تلك الرغبة على الملأ.