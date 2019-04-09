وكان الفريقان التقيا في دور الـ 16 من نفس البطولة القارية الموسم الماضي، واكتسح ليفربول مضيفه البرتغالي بخماسية نظيفة في البرتغال قبل التعادل في مواجهة الإياب على ملعب "الآنفيلد".

ويرى كلوب، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اللقاء مجددا مع بورتو سيكون ثأريا بالنسبة للفريق البرتغالي، وقال إن "أي أحد لديه فكرة عن كرة القدم لن يرغب في مواجهة بورتو."

وأشاد المدرب الألماني بالفريق البرتغالي، وخاصة بعد إقصائه فريق روما الإيطالي، معتبرا أن اللقاء سيكون "مواجهة أوروبية حقيقية".

وأكد كلوب أن على لاعبي ليفربول : "مواجهة بورتو بنفس الاحترام بالضبط، إنه فريق ذو خبرة كبيرة، إنه فريق قوي حقًا".

وجدد المدرب الألماني ثناءه على مهاجم فريقه محمد صلاح، وقال : "لم يكن أحد قلقًا لابتعاده على التسجيل، فقد كان معدل عمله دائما رائعًا في التدريب وفي المباريات، لكن عندما تسجل هدفًا مذهلا مثل الذي أحرزه في شباك ساوثهامبتون، فهذا أمر مفيد و مهم جدا".

وأضاف: "صلاح يسعى دائماً لتقديم أفضل ما لديه وبات يدرك جيداً كيف يتغلب على المواقف الصعبة".

من جانب آخر، نشرت صفحة ليفربول على موقع "تويتر" تغريدة خاصة عن صلاح، جاء فيها: "يُحافظ الضحك على اللياقة البدنية، فهو يُنشط عضلات الحجاب الحاجز، والوجه، والبطن، والظهر، والأرجل، وللحصول على نتيجة جيدة يجب الاستمرار بالضحك مدة ثلاثين ثانية".

وفي نفس السياق، أشاد أسطورة الكرة الجزائرية رابح مادجر بـ"الفرعون المصري"، قائلا لصيحفة "النهار": "صلاح هو أفضل لاعب عربي حالياً بعد الإنجازات التي حققها والمستويات المذهلة التي ظهر عليها مع منتخب مصر ونادي ليفربول، وانتظر منه مزيد من التألق خلال الفترة القادمة".



وبشأن المواجهة التي ستجمع بين صلاح والجزائري ياسين براهيمي خلال مباراة اليوم: "المواجهة بينهما ستكون ممتعة داخل أرض الملعب، صلاح لاعب مميز لديه القدرة على صناعة الفارق في أي وقت بينما يقدم براهيمي مستويات رائعة مع بورتو".

ويشهد مساء الثلاثاء مباراة أخرى في نفس الدور، حيث يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على توتنهام في ملعبه الجديد "وايت هارت لين".