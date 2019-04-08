ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر لم تذكر اسمه أن الفريق الإسباني يسعى منذ سنوات للتعاقد مع هازارد، مضيفا "لكنه يعول كثيرا على الميركاتو الصيفي من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه لملء الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو".

ووفق الصحيفة إن ريال مدريد يرفض إلى حدود الساعة مطالب تشلسي المادية، المتمثلة في 100 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النادي الملكي سيلجأ إلى الخطة "ب"، في حال واصل الفريق الإنجليزي تشبثه بمطلبه.

وتابع المصدر: "سيحاول النادي الملكي آنذاك إقناع اللاعب بشكل مباشر بطلب مغادرته النادي وانتقاله إلى الريال، وهو الأمر الذي سيخفض قيمة الصفقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الملكي يعلمون أن هازارد يحلم باللعب في إسبانيا، لذلك سيحاولون استغلال هذه النقطة للضغط عليه وعلى فريقه.

وقبل أشهر، اعترف هازارد لأول مرة بالرغبة التي انتابته، بعد نهاية منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، حول مغادرة فريقه والانتقال إلى "إسبانيا".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن هازارد قوله "سأقول لكم الحقيقة.. بعد المونديال، كنت متحمسا لمغادرة تشلسي وتحقيق حلمي القاضي باللعب يوما ما في إسبانيا".