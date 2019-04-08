وقال موقع "الشروق" المصري إن إدارة "استاد برج العرب" أرسلت خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تعتذر فيه عن استضافة مباراة الأهلي أمام صن داونز، وذلك بسبب التجهيزات والأشغال التي تجرى بالملعب.
وأكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، عامر حسين، الخبر، قائلا إن مسؤولي الملعب رفضوا إقامة المباراة عليه نظرا لحاجة الملعب للإصلاح والتطوير في ظل كثرة إقامة المباريات عليه خلال الفترة الماضية.
ويفضل الأهلي ملعب "برج العرب" نظرا إلى أبعاده الأكبر، التي تتيح للفريق الضغط على المنافس وضرب أي تكتل دفاعي، كما أنه يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج مما يضمن إقبالا جماهيريا كبيرا.
ويأتي هذا الرفض في وقت طلب فيه الأهلي من الجهات الأمنية المصرية زيادة عدد المشجعين المسموح بهم إلى 60 ألف شخص، في مباراته ضد ماميلودي صن داونز، وذلك لمنحه شحنة معنوية قوية بعد خسارته التاريخية في مباراة الذهاب.
وسبق للاتحاد المصري أن أعلن موافقة السلطات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الإياب المقررة في 13 أبريل.
وتفرض السلطات الأمنية قيودا على عدد المشجعين الذين يسمح لهم بحضور المباريات، وذلك منذ أحداث التدافع خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شخصا، في ما اصطلح على تسميتها "مذبحة بور سعيد".
وكان قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك قد خاضا "دربي" البطولة المحلية على ملعب برج العرب أواخر مارس (صفر-صفر)، أمام مدرجات خالية، إذ سمحت الجهات الأمنية بدخول 15 شخصا من أعضاء مجلس إدارة كل من الفريقين، بحسب ما أفاد الاتحاد المصري.