وقال موقع "الشروق" المصري إن إدارة "استاد برج العرب" أرسلت خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تعتذر فيه عن استضافة مباراة الأهلي أمام صن داونز، وذلك بسبب التجهيزات والأشغال التي تجرى بالملعب.

وأكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، عامر حسين، الخبر، قائلا إن مسؤولي الملعب رفضوا إقامة المباراة عليه نظرا لحاجة الملعب للإصلاح والتطوير في ظل كثرة إقامة المباريات عليه خلال الفترة الماضية.

ويفضل الأهلي ملعب "برج العرب" نظرا إلى أبعاده الأكبر، التي تتيح للفريق الضغط على المنافس وضرب أي تكتل دفاعي، كما أنه يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج مما يضمن إقبالا جماهيريا كبيرا.

ويأتي هذا الرفض في وقت طلب فيه الأهلي من الجهات الأمنية المصرية زيادة عدد المشجعين المسموح بهم إلى 60 ألف شخص، في مباراته ضد ماميلودي صن داونز، وذلك لمنحه شحنة معنوية قوية بعد خسارته التاريخية في مباراة الذهاب.