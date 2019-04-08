وكشف اللاعب في تصريحات نقلها موقع "آس" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه لا يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.



وقال كوتينيو: "تفكيري كله منصب فقط على برشلونة، العودة للبريميرليغ الآن لا تنسجم مع خططي".



وأضاف: "أتمنى أن ألعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري أمام فريقي القديم ليفربول".

وتابع: "لست مهتما بالعودة إلى إنجلترا، أريد البقاء في برشلونة، هذا هو موسمي الثاني هنا، لقد فزت بالألقاب ولكنني دائما لاعب طموح، ولذلك أريد أكثر وأكثر".



واختتم: "أنا سعيد مع البارسا، أردت طوال مشواري أن ألعب في إسبانيا، وأنا حاليا في أفضل ناد بإسبانيا".



ولعب كوتينيو في صفوف فريق ليفربول لمدة خمسة مواسم، قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني في شتاء 2018، لكنه لم ينجح منذ انضمامه للفريق الكتالوني في تقديم مستواه المعهود.