ويستضيف توتنهام نظيره مانشستر سيتي في مباراة الذهاب الإنجليزية الخالصة على ملعب السبيرز الجديد، مساء الثلاثاء.

وصرح محرز قائلا "نحن متطلعون ومتحمسون قبل التحديات المقبلة، هى الفترة الحاسمة من الموسم، أهم شيء أن نحافظ على تركيزنا لكي نصل إلى أهدافنا".

وعن مواجهة توتنهام، قال اللاعب الجزائري "الفريقان يعرفان بعضهما البعض، لذا سيكون هناك شيء مألوف في الملعب".

وتابع حديثه بالقول "ربع النهائي هو ربع النهائي، سواء كنت تواجه فريقا إنجليزيا أو آخر أجنبيا، عليك أن تركز وتحقق النتيجة التي تؤهلك إلى الدور المقبل".

وإلى جانب أبطال أوروبا، ينافس "مان سيتي" بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلاحق بقوة المتصدر ليفربول، بفارق نقطتين فقط علما بأنه لعب مباراة أقل.