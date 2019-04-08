وخطف كوستا أنظار الجميع، بشكل سلبي، إثر واقعته مع حكم اللقاء، بعدا اعتدائه عليه لفظيا، مما جعله يتعرض للطرد في أول نصف ساعة من المباراة. ورفض اللاعب الإسباني قرار الطرد واحتج كثيرا على الحكم، قبل أن يتدخل عدد من اللاعبين لإخراجه وعدم تضييع الوقت.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية أن الطرد جاء بعد تلفظ كوستا بعبارة "قذرة" تمس والدة حكم المباراة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن "واقعة برشلونة قد تكون من بين الأسباب التي ستدفع إدارة الأتلتيكو إلى الاستغناء عن خمات كوستا".

وتابعت "أرقامه مع الفريق هذا الموسم ليست بالمثيرة، إذ غاب عن معظم مباريات هذه السنة بسبب تعرضه لعدة إصابات عضلية وإجرائه لعملية جراحية بقدمه اليسرى، بالإضافة إلى العقوبات التي يعاني منها في كل مرة".

ومنذ انطلاقة الموسم الجاري، خاض "الروخيبلانكوس" 44 مباراة في مختلف البطولات، لم يكن كوستا حاضرا إلا في 21 مباراة منها.

وبالحديث عن إجمالي دقائق مشاركاته، فقد خاض كوستا 1530 دقيقة من إجمالي 3990 دقيقة، أي نسبة مشاركته تُقدر بـ 38.34 في المئة.

ويتأخر أتليتيكو مدريد بـ11 نقطة عن برشلونة المتصدر، قبل جولات قليلة على نهاية "الليغا".