وأفادت تقارير صحفية باصطدام لاعب الهلال السوداني عمر بهاء الدين بأحد لاعبي النجم الساحلي، في الدقيقة 35 مع عمر اللقاء، ليسقط فاقدا للوعي قبل أن يتدخل الطاقم الطبي للنجم الساحلي.

وأدى تدخل الطاقم الطبي لأصحاب الأرض إلى جانب طاقم الهلال لإنقاذ اللاعب السوداني.

وأظهرت لقطات فيديو للواقعة أن لاعب الهلال السوداني حاول قطع الكرة من لاعب النجم، قبل أن تصطدم رقبته في ركبة زميله المندفع في مشهد مروع، أدى إلى سقوط بهاء الدين دون حركة تماما.

ورغم استمرار المباراة لدقائق، إلا أن كل من في الملعب انطلق سريعا نحو عمر بهاء لمحاولة إنقاذه، فيما نقل اللاعب عبر سيارة الإسعاف مباشرة خارج الملعب.

وتشير نتيجة المباراة بتقدم النجم الساحلي على الهلال بنتيجة 3-1.

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، فيما ويحل النجم الساحلي في المركز الثاني 10 نقاط.